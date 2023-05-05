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الإمارات

محمد الشرقي يطلع على برامج ومشاريع «الإمارات للتعليم المدرسي»

محمد الشرقي لدى استقباله محمد القاسم (وام)
6 مايو 2023 01:18

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دور المؤسسات التعليمية في صقل مهارات الدارسين وتمكينهم، تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل ومساهمتهم الفاعلة في بناء الوطن ودعم تنميته المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والوفد المرافق له.
وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لسير العملية التعليمية في الإمارة، وتقديم كل أشكال الدعم الذي يلبّي متطلبات إنجاح أدوارها، بما يسهم في الارتقاء بقطاع التعليم بالدولة وتعزيز مؤشراته التنافسية عالميًا. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى أهم الإحصائيات المتعلقة بقطاع التعليم في الإمارة، واطلع سموه على المبادرات التعليمية للمؤسسة، وسير العمل في تنفيذ مشاريع المجمعّات المدرسية الجديدة قيد الإنشاء في عدد من مناطق الفجيرة، ودورها المباشر في دعم العملية التعليمية وزيادة التحصيل الدراسي لدى الطلبة. وشدّد سموه على أهمية دراسة احتياجات سوق العمل ومواءمتها مع متطلبات التعليم المدرسي من خلال برامج التدريب والتوعية والتثقيف وصقل مهارات الطلبة، ووجّه سموه بالتنسيق وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. من جانبه، تقدّم المهندس محمد القاسم والوفد المرافق له، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه للتعليم في الإمارة، ومتابعته لمشاريع المؤسسة ومبادراتها في هذا القطاع الحيوي.

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