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شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث السويسري للقرن الأفريقي

شخبوط بن نهيان خلال لقائه المبعوث السويسري للقرن الأفريقي (وام)
6 مايو 2023 01:18

أبوظبي (وام)

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي سليفان إيستر، المبعوث السويسري للقرن الأفريقي، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
بحث الطرفان شؤون منطقة القرن الأفريقي والتحديات الذي تواجهه، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي الاجتماع بين معالي شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي إيستر ضمن جهود دولة الإمارات وسويسرا لتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون بينهما في أفريقيا، حيث تجمع الدولتين اهتمامات مشتركة تتصل بإرساء السلام والاستقرار في القرن الأفريقي، كما يلتزم البلدان الصديقان بتوحيد الجهود لتحقيق ذلك ولإيجاد حلول دائمة لما تواجهه المنطقة عن طريق التنسيق المشترك والحوار البناء.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
سويسرا
القرن الأفريقي
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