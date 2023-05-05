راشد بن حميد يطلع على سير العمل بمشروع «شارع الاتحاد»

عجمان (وام)

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد، والذي بلغت نسبة إنجازه 70% منذ بداية الأعمال التطويرية في شهر يوليو من العام الماضي، ووجَّه بإتمامه بالكامل في نهاية العام الحالي. وثمَّن الشيخ راشد النعيمي، خلال زيارته التفقدية لموقع العمل، جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تواصل إنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية. وأشاد بتعاون سكان الإمارة وزوارها واستخدام التحويلة التي صُممت وفق أعلى معايير المواصفات العالمية ومتطلبات التدفقات المرورية، لتحقيق سلامة الحركة المرورية وعدم التعارض مع أعمال تنفيذ المشروع، موضحاً أن المشروع التطويري البالغ تكلفته 71 مليوناً و600 ألف درهم، سيوفر التوسعة المطلوبة والتي تتناسب مع حجم الاستخدام.