السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التعليم والمعرفة» تطلق «علامة الهوية الوطنية»

«التعليم والمعرفة» تطلق «علامة الهوية الوطنية»
6 مايو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

في خطوة تنسجم مع التزامها بتعزيز الشفافية في المجتمع المدرسي، وتمكين أولياء الأمور من اختيار البيئة المدرسية الأمثل لأبنائهم، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي «علامة الهوية الوطنية» الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي نظام تقييم سنوي للمدارس الخاصة في الإمارة يتيح لأولياء الأمور صورة واضحة وشاملة حول جودة برامج الهوية الوطنية المعتمدة في المدارس ومدى حضورها في ثقافة المجتمع المدرسي.
ويغطي إطار التقييم ثلاثة محاور رئيسة يقوم كل منها على ثلاثة عناصر، حيث يضم محور الموروث الثقافي عناصر اللغة العربية باعتبارها أبرز المجالات التي يركز عليها الإطار، إلى جانب التاريخ والتراث. أما محور القيم فيشتمل على عناصر الاحترام والتعاطف والتفاهم العالمي. وأخيراً، محور المواطنة، والذي يركز على عناصر الانتماء والتطوع والحفاظ على البيئة.
وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي: «ندرك أهمية تعزيز مشاعر الانتماء الوطني لترسيخ فهم الطلبة لثقافتهم. ويتيح إطلاق علامة الهوية الوطنية لأولياء الأمور فهماً معمّقاً لكفاءة برامج الهوية الوطنية ضمن مدارس أبنائهم. ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة هو أولوية للعديد من أولياء الأمور، لأنها مصدر فخر طلبتنا بوطنهم وبانتمائهم إليه».
وأضافت معاليها: «من خلال تفعيل دور عناصر الهوية الوطنية ضمن البرامج التعليمية، ستساعد المدارس طلبتها على التمسّك بجذورهم وعاداتهم وقيمهم. ستدعم علامة الهوية الوطنية الشفافية والمسؤولية في المجتمع المدرسي وتمكّن في ذات الوقت أولياء الأمور من اتخاذ قرارات مدروسة حول تعليم أطفالهم، ما يسهم بشكل مباشر في بناء مواطنين فاعلين متمسكين بجذورهم الوطنية، وقادرين على تمثيل قيم أبوظبي ودولة الإمارات على المستوى العالمي».
يُشار إلى أن تقييم المدارس وفق إطار علامة الهوية الوطنية سيكون منفصلاً عن تقييم برنامج ارتقاء الذي تجريه الدائرة، والذي يُعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في الإمارة ويقدم توصيات لتحسين الأداء.
وسيتم تصنيف المدارس بناءً على أربع مستويات وهي متميّز أو جيد أو مقبول أو ضعيف، وذلك بناءً على جودة برامج الهوية الوطنية الخاصة بها، حيث سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من جولات التفتيش في نهاية العام الدراسي الحالي 2022/23.

دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
الإمارات
الهوية الوطنية
المدارس الخاصة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©