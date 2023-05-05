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الإمارات

«الصحفيين الإماراتية» تشارك في «قمة قادة الإعلام» بدبي

«الصحفيين الإماراتية» تشارك في «قمة قادة الإعلام» بدبي
6 مايو 2023 01:17

دبي (وام)

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شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في أعمال قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط في دبي، والتي عقدت بشراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا» (WAN-IFR) ومدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة تيكوم، بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى وخبراء الإعلام والقيادات الفكرية في المنطقة والعالم لتبادل الرؤى والتوقعات والتوصيات الرئيسة حول مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية وأحدث التوجّهات في قطاع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، في كلمة له بافتتاح القمة إن استضافة دولة الإمارات لقمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط، يؤكد على المكانة المرموقة والمتميزة التي تتمتع بها في تنظيم المؤتمرات العالمية بشكل عام والاعلامية بشكل خاص، وذلك بفضل الدعم اللا محدود من قبل القيادة وحرصها الدائم على توفير كافة مقومات الدعم للإعلاميين، والعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية للارتقاء بالمنظومة الإعلامية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف الحمادي: أن القمة ناقشت على مدى يومين أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط مع شركائها الاستراتيجيين.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
جمعية الصحفيين
دبي
جمعية الصحفيين الإماراتيين
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