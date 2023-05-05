«الوطني» يشارك في اجتماع «الأمناء العامين الدولية»

أبوظبي (وام)

شارك الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية، أمس، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل الخاصة بالأمناء العامين في الجمعية والذي نظمه مركز الاتحاد البرلماني الدولي للابتكار.

كما شارك في الاجتماع كل من عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وناقش الاجتماع آلية التحول الرقمي في المجالس البرلمانية الوطنية ودور الأمناء العامين في هذا التحول، ونسبة خفض ميزانيات المجالس البرلمانية نتيجة التحول الرقمي، وعوامل نجاح التحول والتحديات التي تواجه البرلمانات عند تبنيها آليات التحول الرقمي.