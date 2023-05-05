«تريندز» ينظم حلقة نقاشية حول البحث العلمي والإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مصطفى الراوي المدير العام بالإنابة لمنصة «سي إن إن» الاقتصادية أن التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز البحث العلمي من شأنه إنتاج محتوى معرفي موثق وذي مصداقية.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات للراوي مع باحثي تريندز، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، ورؤساء القطاعات وعدد من المسؤولين والباحثين الشباب، حيث ثمن التعاون بين تريندز، ومنصة «سي إن إن»، كما أشاد بجهود المنصة، لما تقوم به من جهود معرفية اقتصادية ونشر النتاج والبحثي على منصتها.

بدوره تطرق المدير العام لمنصة «سي إن إن» الاقتصادية إلى مجالات التعاون مع تريندز، وقال إنها تتصل بثلاثة محاور، الأول هو البحث العلمي المعمق والطويل، والثاني التعاون في الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة، فيما يتصل المحور الثالث بنشر مقالات باحثي مركز تريندز، إضافة إلى نتاجه البحثي في المنصة ومشاركة باحثي تريندز في التعليق على الأحداث عبر فيديوهات ومشاركات محددة.

ودعا الإعلامي الاقتصادي الباحثين الشباب إلى الاستفادة من الفرص التي يُتيحها المركز للتمكن والقدرة على فهم الأحداث الجارية والتطورات الراهنة في شتى المجالات، وقال إن مركز تريندز يمثل منارة من أهم المنارات البحثية الناشطة عربيًا وعالميًا، بما يوفره من إصدارات وأوراق عمل وفعاليات وأنشطة متعددة، مشيدًا بإصداراته البحثية الوازنة.

وثمن الراوي عاليًا اهتمام تريندز بالشباب وخاصة الباحثين، وقال إن هؤلاء سيشكلون جيلًا من قادة المستقبل كما أنهم يشكلون القدوة وعليهم الاعتماد.