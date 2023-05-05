«خبرة» يستقطب الكوادر الوطنية بعجمان

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتنسيق مع مصرف عجمان، يوم مفتوح، لاستقطاب عدد من الكوادر الوطنية، للانضمام إلى برنامج «خبرة» لتدريب المواطنين، ضمن جهود مبادرات الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص عبر برنامج «نافس».

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح، في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود بين مخلف القطاعات وتوفير الأطر المناسبة، لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص، ودعم الكوادر الوطنية وتأهيليها، لتولي الوظائف في مختلف القطاعات مستقبلاً، وتطوير قدراتهم وتعزيز ادماجهم في سوق العمل.

ويستهدف اليوم المفتوح، الذي نظم في مصرف عجمان، الباحثين عن العمل من الخريجين المواطنين، وتم إجراء المقابلات الفورية، حيث يخضع المرشحون لفرصة تدريب تصل إلى 12 شهراً، وتصرف لهم مكافآت مالية شهرية من قبل برنامج «نافس»، فيما يقدم المصرف، التدريب للخريجين في مختلف التخصصات، بهدف دعمهم وإثراء معارفهم وتزويدهم بخبرات تؤهلهم للالتحاق بوظائف متميزة في القطاع الخاص مستقبلاً.