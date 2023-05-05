السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خبرة» يستقطب الكوادر الوطنية بعجمان

«خبرة» يستقطب الكوادر الوطنية بعجمان
6 مايو 2023 01:18

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتنسيق مع مصرف عجمان، يوم مفتوح، لاستقطاب عدد من الكوادر الوطنية، للانضمام إلى برنامج «خبرة» لتدريب المواطنين، ضمن جهود مبادرات الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص عبر برنامج «نافس».
ويأتي تنظيم اليوم المفتوح، في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود بين مخلف القطاعات وتوفير الأطر المناسبة، لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص، ودعم الكوادر الوطنية وتأهيليها، لتولي الوظائف في مختلف القطاعات مستقبلاً، وتطوير قدراتهم وتعزيز ادماجهم في سوق العمل. 
ويستهدف اليوم المفتوح، الذي نظم في مصرف عجمان، الباحثين عن العمل من الخريجين المواطنين، وتم إجراء المقابلات الفورية، حيث يخضع المرشحون لفرصة تدريب تصل إلى 12 شهراً، وتصرف لهم مكافآت مالية شهرية من قبل برنامج «نافس»، فيما يقدم المصرف، التدريب للخريجين في مختلف التخصصات، بهدف دعمهم وإثراء معارفهم وتزويدهم بخبرات تؤهلهم للالتحاق بوظائف متميزة في القطاع الخاص مستقبلاً.

الكوادر الوطنية
الإمارات
عجمان
دائرة الموارد البشرية
برنامج نافس
التوطين
القطاع الخاص
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©