الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعه 13:54 والمد الثاني عند الساعة 01:29 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والجزر الثاني عند الساعة 19:12.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:41 والمد الثاني عند الساعة 21:40 والجزر الأول عند الساعة 16:14 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.