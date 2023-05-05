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طحنون بن محمد: قرار توحيد القوات المسلحة ترجمة فعلية لرؤية زايد

طحنون بن محمد: قرار توحيد القوات المسلحة ترجمة فعلية لرؤية زايد
5 مايو 2023 19:03

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة.
وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن "قرار توحيد القوات المسلحة جاء ترجمة فعلية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين لتأسيس أركان الاتحاد وتعزيز مفهوم المصير المشترك وحماية مسيرة التنمية المباركة التي بدأت منذ 51 عاما".
وأكد سموه أن "التطورات والإنجازات، التي حققتها قواتنا المسلحة خلال الأعوام الماضية والإشادات الإقليمية والدولية لمستوى الحرفية العالية لقواتنا المسلحة، ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ووجود قيادة حكيمة ورشيدة تؤمن بأهمية الإعداد والتدريب والتمكين التقني والمهني لأفراد وضباط القوات المسلحة لحماية الوطن الغالي وحماية وسلامة الممتلكات والموارد والإنجازات الوطنية".
وأشاد سموه بشجاعة أبنائه أفراد وضباط القوات المسلحة وثباتهم في المهام القتالية والإنسانية خلال مشاركاتهم في المهام والمسؤوليات التي تم تكليفهم بها داخل الدولة وخارجها ورفعوا راية الحق عاليا.
وثمن سموه عاليا "تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم لخدمة وطنهم وحماية مكتسباته والمواقف المشرفة لذوي الشهداء وأسرهم وقدرتهم على تنشئة أبنائهم التنشئة الصالحة والتي تنمي فيهم الحب والولاء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة"، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء والصديقين.

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