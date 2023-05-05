السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها

رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها
5 مايو 2023 18:21

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيدها، والذي وافق يوم السادس من مايو عام 1976.

وشهد الاحتفال، فقرات متنوعة، عبّرت عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والإشادة بالقرار التاريخي لتوحيد القوات المسلحة الذي يعد أحد أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ دولة الإمارات ومسيرتها لتعزيز أركان اتحادها، والحفاظ على مكتسباتها، ودورها ومواقفها الإنسانية الداعمة للسلام والاستقرار، إلى جانب استذكار جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه من القادة المؤسسين الذين اتخذوا هذا القرار التاريخي، ووضعوا الأساس لوطن قوي عزيز متطلع إلى المستقبل بثقة وطموح.

  • رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها
    رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها

 

كان في استقبال سموه، لدى وصوله منطقة أبو مريخة التي شهدت توقيع اتفاق توحيد القوات المسلحة، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

وصافح سموه كبار القادة العسكريين والمتقاعدين منهم، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول هذه المناسبة الغالية. كما هنأ سموه عدداً من العسكريين والمدنيين الحاصلين على أوسمة القوات المسلحة، تقديراً لجهودهم التي بذلوها في العمليات العسكرية.

  • رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها
    رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها

 

وقدم كبار قادة القوات المسلحة هدية تذكارية إلى صاحب السمو رئيس الدولة عبارة عن مجسم لمقر «أبو مريخة»، رمز ذكرى توحيد القوات المسلحة.

وبهذه المناسبة، هنأ سموه منتسبي القوات المسلحة في مختلف فروعها، الحاليين منهم والسابقين، ووجّه لهم التحية والتقدير، وثمَّن دورهم الوطني وعطاءهم المخلص لحماية مسيرة الدولة التنموية، وصيانة مكتسباتها الوطنية.

  • رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها
    رئيس الدولة يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لتوحيدها

 

كما شهد الاحتفال كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وقادة القوات المسلحة بمختلف فروعها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة الإماراتية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©