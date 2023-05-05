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الإمارات

أحمد الصايغ يحضر حفل سفارة إسرائيل بمناسبة يومها الوطني

أحمد الصايغ يحضر حفل سفارة إسرائيل بمناسبة يومها الوطني
5 مايو 2023 18:05

حضر معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة حفل الاستقبال الذي أقامة سعادة أمير حايك سفير إسرائيل لدى الدولة مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد (كونراد) أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

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وأشاد سعادة السفير الإسرائيلي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة، مؤكدا أن بلاده تتطلع قدما إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

المصدر: وام
أحمد الصايغ
اليوم الوطني
إسرائيل
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