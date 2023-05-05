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ناعمة المنصوري : قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه المتين

ناعمة المنصوري : قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه المتين
5 مايو 2023 15:22

أكدت سعادة ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن السادس من مايو من كل عام مناسبة وطنية عظيمة نحتفي خلالها بوحدة قواتنا المسلحة الباسلة تحت راية الاتحاد الشامخ وكلنا فخر واعتزاز بما بذلوه من إنجازات أسهمت في صون وحماية سيادة ومنجزات الوطن.
وقالت سعادتها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة إننا في هذه المناسبة الغالية نرفع اسمى آيات التقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة الداعم الأول لقواتنا المسلحة التي سطرت البطولات في ميادين الوغي وقدمت أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.
وأضافت، أن قواتنا المسلحة هي درع الوطن وسياجه المتين وسيفه البتار فأبناء الإمارات قدموا أروع التضحيات والأمثلة في الفداء والذود عن الوطن، والذين نفاخر بهم الأمم في الاحترافية والجاهزية والقدرات العسكرية المتطورة التي تجسد صواب الرؤى واستشراف المستقبل لخير شعب الاتحاد العظيم وصون منجزاته.
وأشارت سعادتها إلى أن قرار توحيد قوتنا المسلحة وسام على صدر كل إماراتي كونه رمزاً للعزة والكرامة الوطنية تحت قيادة رشيدة واحدة انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك.

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