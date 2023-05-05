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تكريم العمال بمنطقة الظفرة بمناسبة يوم العمال العالمي

تكريم العمال بمنطقة الظفرة بمناسبة يوم العمال العالمي
5 مايو 2023 14:27

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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انطلاقاً من حرص وتوجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالعمال قام فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة بتكريم عدد من العاملين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، وتعتبر فئة العمال من أهم العناصر الرئيسية التي أسهمت في دعم مسيرة التنمية والبناء في الدولة، وقد قامت الدولة منذ تأسيسها بسن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال. وتولي بلدية منطقة الظفرة اهتماماً كبيراً بالعمال تقديراً لجهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم، كما أن الاحتفال بيوم العمال العالمي يعتبر ترجمة للشكر والعرفان بالجميل، لمن يقدمون خدمات في مواقع عملهم.
 

يوم العمال العالمي
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