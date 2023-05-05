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ولي عهد أبوظبي: فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من جاهزية وكفاءة

ولي عهد أبوظبي: فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من جاهزية وكفاءة
5 مايو 2023 14:25

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.. أن السادس من شهر مايو عام 1976 هو يوم مشرق في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».. معرباً سموه عن فخره بما وصلت إليه من جاهزية وكفاءة واستعداد تام لأداء رسالتها في تعزيز أمن الوطن ورخائه وتقدمه واستقراره، والحفاظ على مكتسبات دولة الاتحاد.

وقال سمو ولي عهد أبوظبي: «إننا اليوم نقف تحية إجلال وإكبار للرعيل الأول من أبناء القوات المسلحة الذين حملوا المسؤولية بأمانة وإخلاص في مرحلة التأسيس، كما نوجه التحية إلى جميع القادة والضباط والأفراد من منتسبي قواتنا المسلحة الذين يكملون المسيرة ويسهمون في تأدية الرسالة على أكمل وجه، متمنين لدولتنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار».

وفيما يلي نص كلمة سموه بمناسبة الذكرى ال/ 47/ لتوحيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم السادس من شهر مايو..// السادس من شهر مايو عام 1976 هو يوم مشرق في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

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هو يوم نحتفل فيه بمرور سبعة وأربعين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة وفخورون بما وصلت إليه من جاهزية وكفاءة واستعداد تام لأداء رسالتها في تعزيز أمن الوطن ورخائه وتقدمه واستقراره، والحفاظ على مكتسبات دولة الاتحاد، إضافة إلى مهامها الخارجية التي تحقق من خلالها رسالة دولة الإمارات وسياستها القائمة على تحقيق السلام العالمي.

إن الرعاية الكريمة التي تحظى بها قواتنا المسلحة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، «حفظه الله»، تمثل صمام الأمان لعملية تطويرها وتعزيز دورها وتجعلنا على ثقة تامة بقدرتها على أداء دورها بحرفية واقتدار، وتنفيذ المهمات القتالية والسلمية بكفاءة عالية.

وإننا اليوم نقف تحية إجلال وإكبار إلى الرعيل الأول من أبناء القوات المسلحة الذين حملوا المسؤولية بأمانة وإخلاص في مرحلة التأسيس، كما نوجه التحية لجميع القادة والضباط والأفراد من منتسبي قواتنا المسلحة الذين يكملون المسيرة ويسهمون في تأدية الرسالة على أكمل وجه، متمنين لدولتنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة
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