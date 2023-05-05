سلطان القاسمي يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات "الشارقة القرائي للطفل"

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة الـ 14 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل".

وتأتي مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقاً من رؤية سموه تجاه الاستثمار بركائز المعرفة، وفتح الآفاق أمام الأجيال الجديدة للاطلاع على جديد الآداب والعلوم الصادرة باللغة العربية واللغات الأجنبية، ودعم حضور المكتبات في المنظومة التعليمية للأطفال، وتقديمها وجهة للمدارس، وأولياء الأمور كمراكز تعلّم أساسية.

ويشارك في الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 141 دار نشر من 16 دولة، منها 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية، توفر محتواها من القصص والكتب التعليمية، وتغطي مختلف الفنون الإبداعية في مجال أدب الطفل، ويشارك أكثر من 457 ضيفاً من 66 دولة من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين، كما يستقبل المهرجان زواره في هذه الدورة بـ 1732 فعالية متنوعة مخصصة للصغار والكبار.