السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان القاسمي يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات "الشارقة القرائي للطفل"

حاكم الشارقة
5 مايو 2023 13:55

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة الـ 14 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل".

وتأتي مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقاً من رؤية سموه تجاه الاستثمار بركائز المعرفة، وفتح الآفاق أمام الأجيال الجديدة للاطلاع على جديد الآداب والعلوم الصادرة باللغة العربية واللغات الأجنبية، ودعم حضور المكتبات في المنظومة التعليمية للأطفال، وتقديمها وجهة للمدارس، وأولياء الأمور كمراكز تعلّم أساسية.

أخبار ذات صلة
بنك الشارقة يزيد رأسماله 800 مليون درهم
‏الشارقة يتصدر «الناشئين» في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

 ويشارك في الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 141 دار نشر من 16 دولة، منها 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية، توفر محتواها من القصص والكتب التعليمية، وتغطي مختلف الفنون الإبداعية في مجال أدب الطفل، ويشارك أكثر من 457 ضيفاً من 66 دولة من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين، كما يستقبل المهرجان زواره في هذه الدورة بـ 1732 فعالية متنوعة مخصصة للصغار والكبار.

 

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©