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الإمارات

الإمارات واليابان تناقشان تعميق علاقاتهما الاستراتيجية الشاملة

لانا نسيبة ونجاوكا كانسوكي وأعضاء وفدي البلدين خلال الاجتماع (وام)
5 مايو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من دولة الإمارات واليابان في العاصمة أبوظبي، يوم أمس الأول، خلال الجلسة الأولى من اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية اليابانية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أعلن عنها العام الماضي. 
ترأست اللجنة معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ونجاوكا كانسوكي، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لمكتب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية. 
وأشارت معالي نسيبة إلى أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية، مؤكدة أن عقد الاجتماع فرصة ممتازة لمناقشة العلاقات الثنائية وبحث سبل تحقيق طموح قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بشكل جوهري تحت مظلة مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 
وسعى اجتماع اللجنة الفرعية إلى استكشاف فرص محددة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في مجالات تشجيع التجارة والاستثمار، والتكنولوجيا الجديدة في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، كما اتفق الطرفان على جدول زمني لعقد اجتماعات رفيعة المستوى لتفعيل مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 
وقال شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان إن توافق المصالح والرغبة المتبادلة في اغتنام الفرص بين البلدين هما أحد محركات نمو شراكة طموحة تجاوزت مجالات الطاقة والتجارة التقليدية. وناقش المشاركون في اللجنة التطورات الإقليمية وفترة الرئاسة المقبلة لدولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كما تمت مناقشة أولويات المجلس المشتركة حول عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأوضاع في السودان وسوريا وأفغانستان، ومكافحة التطرف، والالتزام المشترك بعدم انتشار الأسلحة النووية.
كما أكدت الإمارات العربية المتحدة واليابان، التزامهما المشترك بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل، وقمة مجموعة السبع في اليابان.

الإمارات واليابان
الإمارات
اليابان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
وزارة الخارجية اليابانية
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