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رئيس الأركان يلتقي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول التعاون

عيسى المزروعي خلال لقائه عيسى المهندي (وام)
5 مايو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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التقى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي البداية، هنأ معالي رئيس الأركان، الأمين المساعد للشؤون العسكرية، بمناسبة تعيينه أميناً مساعداً للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام العسكري الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول المجلس بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك.

الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
رئيس أركان القوات المسلحة
وزارة الدفاع
عيسى المزروعي
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