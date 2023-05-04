الجمعة 5 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تعليم»: دور حيوي لأولياء الأمور في الارتقاء بالمنظومة التعليمية

«تعليم»: دور حيوي لأولياء الأمور في الارتقاء بالمنظومة التعليمية
5 مايو 2023 01:20

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة صمّام الأمن والأمان ومصدر الفخر والاعتزاز

أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، على الدور المحوري للقاءات المفتوحة التي تنظمها المؤسسة في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية ورفدها بمقومات تميزها من خلال توحيد الجهود مع كل الكوادر التربوية في الميدان وأولياء الأمور، وتحقيق تواصل مباشر مع كل المعنيين بالشأن التعليمي، لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الحكومي.
جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الثامن عشر الذي نظمته المؤسسة في مجلس البدية في إمارة الفجيرة أمس، بحضور محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، وحصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، وراشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم بحكومة الفجيرة، ومحمد الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، إلى جانب عدد من كوادر الميدان التربوي وأولياء الأمور وممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في إمارة الفجيرة، بهدف التعرف على ملاحظاتهم والاستماع لاقتراحاتهم، بما يخدم تقدم المنظومة التعليمية الوطنية.
وبين مدير عام المؤسسة، أن المؤسسة منذ بداية العام الدراسي الجاري عملت على عقد 18 لقاءً مفتوحاً، وتمكنت من إجراء 100 ساعة حوار مجتمعي، حيث حضرها أكثر من 3000 كادر تربوي وولي أمر وممثلين من كافة شرائح المجتمع. وأضاف: «إن المؤسسة حرصت منذ بداية تنظيم اللقاءات المفتوحة على مشاركة مختلف أطراف الميدان التربوي، للتعرف إلى التحديات التي قد تواجههم والعمل على معالجتها لضمان تحقيق العملية التعليمية لمستهدفات الدولة المتعلقة بقطاع التعليم الحكومي.»
وأكد القاسم، أن اللقاءات المفتوحة منصة تربوية فعالة تحقق تواصلاً مباشراً بين الموظفين وقيادة المؤسسة، بهدف تبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات، وهو ما ينسجم بدوره مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ أفضل الممارسات، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية.

الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
أولياء الأمور
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
نموذج من الورق للملك تشارلز وزوجته خلال التأهب لمراسم التتويج في لندن
دنيا
تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق
اليوم 13:13
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
الرياضي
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
اليوم 13:00
طحنون بن زايد
الإمارات
طحنون بن زايد: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة رمز لوحدة الوطن وقوة إرادته
اليوم 12:56
«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
الرياضي
«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©