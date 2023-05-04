«تعليم»: دور حيوي لأولياء الأمور في الارتقاء بالمنظومة التعليمية

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، على الدور المحوري للقاءات المفتوحة التي تنظمها المؤسسة في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية ورفدها بمقومات تميزها من خلال توحيد الجهود مع كل الكوادر التربوية في الميدان وأولياء الأمور، وتحقيق تواصل مباشر مع كل المعنيين بالشأن التعليمي، لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الحكومي.

جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الثامن عشر الذي نظمته المؤسسة في مجلس البدية في إمارة الفجيرة أمس، بحضور محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، وحصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، وراشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم بحكومة الفجيرة، ومحمد الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، إلى جانب عدد من كوادر الميدان التربوي وأولياء الأمور وممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في إمارة الفجيرة، بهدف التعرف على ملاحظاتهم والاستماع لاقتراحاتهم، بما يخدم تقدم المنظومة التعليمية الوطنية.

وبين مدير عام المؤسسة، أن المؤسسة منذ بداية العام الدراسي الجاري عملت على عقد 18 لقاءً مفتوحاً، وتمكنت من إجراء 100 ساعة حوار مجتمعي، حيث حضرها أكثر من 3000 كادر تربوي وولي أمر وممثلين من كافة شرائح المجتمع. وأضاف: «إن المؤسسة حرصت منذ بداية تنظيم اللقاءات المفتوحة على مشاركة مختلف أطراف الميدان التربوي، للتعرف إلى التحديات التي قد تواجههم والعمل على معالجتها لضمان تحقيق العملية التعليمية لمستهدفات الدولة المتعلقة بقطاع التعليم الحكومي.»

وأكد القاسم، أن اللقاءات المفتوحة منصة تربوية فعالة تحقق تواصلاً مباشراً بين الموظفين وقيادة المؤسسة، بهدف تبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات، وهو ما ينسجم بدوره مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ أفضل الممارسات، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية.