فائزون لـ«الاتحاد»: جائزة «خليفة للامتياز» تسهم في تعزيز الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فائزون بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها العشرين، أن الجائزة تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز التميز والقدرة التنافسية لبيئة قطاع الأعمال في أبوظبي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن فوز الشركات بالجائزة يشجعها على مواصلة الأداء المتميز، من خلال تطوير نظم وبرامج رفع الكفاءة لتحقيق أفضل النتائج التشغيلية والمالية.

وقال حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة - صحة، إن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز ضمن الفئة الذهبية، للمرة الثانية، يعكس كفاءة وجودة وتميز الخدمات الصحية بمنطقة الظفرة، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للشركات والمؤسسات العاملة بأبوظبي.

وأوضح المنصوري أن مستشفيات الظفرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات ملحوظة، لاسيما خلال فترة الجائحة، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال، عبر تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وهو ما عزز من الفوز بالجائزة.

بدوره، أشار راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، إلى أهمية الجائزة في الارتقاء بمعايير الجودة في كافة القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع المالي، موضحاً أن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يمثل حافزاً مهماً للشركة لمواصلة أعمالها وفق أعلى معايير الجودة، كما يشجع العاملين بالشركة على تقديم المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى متميز لخدمة العملاء.

من جانبه، قال مسعود أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: يؤكد فوزنا بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، التزامنا بالتميز كركيزة أساسية لتحقيق رؤية المجموعة كمؤسسة رائدة تتبنى نهجاً استراتيجياً عالمياً لضمان استمرارية الأعمال، مع الإيمان بأهمية التميز كبرنامج يومي يتم اعتماده وتنفيذه بناء على رؤى وخطط محددة تستشرف مستقبلاً أكثر ازدهاراً وطموحاً.

وأضاف: نواصل تركيزنا على تقديم خدمات فائقة الجودة وتحقيق التميز، وتمثل الجائزة شهادة دامغة بأن الجهود مستمرة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، وترسيخ رؤية دولة الإمارات للتنمية حتى تتحقق مستهدفاتها على النحو الأمثل.