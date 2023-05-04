ولي عهد الفجيرة يستقبل سفير بنجلاديش

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ورحب سموه بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه. وتم خلال اللقاء الحديث حول العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش، وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين على الصعد كافة. وتقدم السفير البنجلاديشي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمسيرة التطور والتنمية التي تشهدها إمارة الفجيرة في جميع المجالات.