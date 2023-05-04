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صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير أذربيجان

صقر غباش خلال استقباله سفير أذربيجان (وام)
5 مايو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي ألتشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في ظل دعم قيادتي الدولتين. حضر اللقاء، الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ورحب معالي صقر غباش، بألتشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة وقدم تهنئة لجمهورية أذربيجان على مرور مائة عام على مولد الزعيم القومي حيدر علييف.
ووجه الشكر لمعالي صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان على الدعوة الموجهة لمعاليه لحضور الدورة الخاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني للاحتفال باليوبيل المائة للزعيم القومي حيدر علييف المزمع عقده 16 مايو الحالي.

صقر غباش
سفير أذربيجان
الإمارات
أذربيجان
المجلس الوطني الاتحادي
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