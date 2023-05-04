تفاهم بين «وام» ووكالة الأنباء الفيتنامية

أبوظبي (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة فيتنام للأنباء «فنا»، وذلك على هامش زيارة معالي فوتي آنه شوان نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرسمية إلى الدولة. ووقع مذكرة التفاهم - التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والتبادل الإخباري بين الجانبين - بقصر الإمارات بأبوظبي محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، ودوان ثي تويت نهونغ نائبة مدير عام وكالة فيتنام للأنباء.

يأتي التعاون بين الجانبين في إطار الحرص على تأسيس شراكة إعلامية بينهما في مختلف المجالات المتعلقة بتبادل الأخبار والصور والمواد التليفزيونية وغيرها بما يدعم مسيرة الوكالتين ويعزز من أدوارهما في المجالين الإعلامي.

وبهذه المناسبة، أكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على تعزيز تعاونها مع وكالة فيتنام للأنباء وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على دفع آفاق الشراكة بينهما.

ورحب بمشاركة وكالة فيتنام للأنباء ومختلف المؤسسات الإعلامية الفيتنامية في الدورة المقبلة من الكونجرس العالمي للإعلام بأبوظبي.

من جانبها، أعربت دوان ثي تويت نهونغ عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، مؤكدة على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية.