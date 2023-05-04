إطلاق الخطة التنفيذية ومبادرات «نافس للشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

تفعيلاً لقرار مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، باعتماد إطلاق مجلس نافس للشباب، عقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الاجتماع الرسمي الأول لمجلس نافس للشباب لإطلاق خطته التنفيذية وحزمة الفعاليات والمبادرات الخاصة به، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والشباب ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وأعضاء مجلس نافس للشباب.

في بداية الاجتماع رحب غنام المزروعي بالحضور، كما هنأ أعضاء «مجلس نافس للشباب» لتوليهم مهمتهم، موضحاً أن «مجلس نافس للشباب» يمثل فرصة ثمينة، للتفاعل المباشر، والتواصل الدوري والمستمر مع فئة الشباب في القطاع الخاص، تحت إشراف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج «نافس»، وخاصة استهداف تعزيز النظرة المجتمعية الإيجابية لعمل المواطنين بالقطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل الخاص من جهة، وتسليط الضوء على استفادة الشركات الخاصة من توظيف المواطنين من جهة أخرى.

وهنأ معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب أعضاء مجلس نافس للشباب على اختيارهم لهذه المهمة الوطنية، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة والحكومة على دعم الشباب الإماراتي للوصول به إلى ما يستحقه من مكانة متميزة بين شباب العالم، مؤكداً أن الشباب الإماراتي الأمل والمستقبل، وأن الدولة تثق في كفاءته وقدرته على التميز والفوز في المنافسة، حيث قدم العديد من النماذج المشرفة في كافة المجالات على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضاف معاليه أن التعاون البناء بين وزارة الثقافة والشباب ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أثمر عن هذه المبادرة التي سيكون لها بالغ الأثر في خدمة الخريجين والشباب الباحثين عن التأهيل والتدريب للحصول على فرص العمل والموظفين الإماراتيين الذين مازالوا على رأس عملهم في القطاع الخاص، مشيراً معاليه إلى دعم وزارة الثقافة والشباب لكافة جهود مجلس نافس للشباب وما سيطرحه خلال الفترة المقبلة من فعاليات ومبادرات شبابية، خاصة أن المجلس يضم نخبة من الشباب المواطنين المميزين في القطاع الخاص والذين يتمتعون بخبرات كبيرة وقصص نجاح بارزة.

وأكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن الشباب المختارين لعضوية «مجلس نافس للشباب» سيكونون خير سفراء لبرنامج «نافس»، وتجسيد مبادراته على أرض الواقع أمام المجتمع وإخوانهم من الشباب الإماراتيين، مشيراً إلى حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على عقد الاجتماعات الدورية، خلال الفترة المقبلة مع «مجلس نافس للشباب»، لتأكيد المهام والأدوار المطلوبة من الأعضاء، وتعزيز دعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بمجلس نافس للشباب والمبادرات والمشاريع المستهدف إنجازها خلال العام، داعياً أعضاء مجلس نافس للشباب إلى طرح المبادرات التي تعود بالنفع على الشباب المواطنين وتعزيز فرص تأهيلهم وتوظيفهم في القطاع الخاص.

كما أشار إلى أهمية تزامن تأسيس وإطلاق مبادرة مجلس نافس للشباب مع اقتراب تنظيم الدولة لقمة ومؤتمر المناخ (COP28) المقرر تنظيمه في إكسبو دبي في نوفمبر من العام الجاري، خاصة أن المؤتمر يدعم شعار وفكرة «عالم واحد» مما يؤكد أهمية دور الشباب ومجلس نافس للشباب في دعم مستهدفات المؤتمر.

من جانبه، أكد أحمد العمودي رئيس مجلس شباب نافس، خلال كلمته في الاجتماع، تطلع كافة أعضاء المجلس لبذل كافة الجهود المخلصة لخدمة إخوانهم من الشباب المواطنين، وتعميم الاستفادة من تجارب نجاح أعضاء المجلس في عملهم بالقطاع الخاص، وتقديم هذه التجارب كنماذج يحتذى بها في التميز والنجاح في هذا القطاع، مؤكداً أن القطاع الخاص يحتاج إلى المتميزين والمجتهدين دائماً، ويتوفر به فرص الترقي والوصول إلى أعلى المناصب، مشيراً إلى ثقته في كفاءة ومهارة الشباب المواطنين للعمل في كافة المجالات بالقطاع الخاص.

وأكدت علياء النعيمي نائب رئيس مجلس نافس للشباب حرص أعضاء المجلس على التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في دعم وتمكين المواطنين للالتحاق بسوق العمل الخاص، مع تسليط الضوء على المهام المنوط بأعضاء مجلس الشباب تنفيذها في سبيل القيام بدورهم المحوري كسفراء وممثلين لشباب الوطن العاملين في القطاع الخاص.

عصف ذهني

شمل الاجتماع شرحاً موجزاً لخطة عمل ومبادرات مجلس الشباب خلال الفترة المقبلة، بما يتكامل مع استراتيجية وأهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبما يحقق الأهداف والتوجهات الحكومية في هذا النطاق، عن طريق جلسات العصف الذهني وتبادل الأفكار والالتزام بالمسؤوليات والأدوار من جانب أعضاء مجلس الشباب والتي من ضمنها اقتراح الفعاليات الشبابية التي من شأنها تمكين المواطنين الشباب ودعم عملهم في القطاع الخاص، والمشاركة في الأنشطة والتغطيات الإعلامية والحلقات الحوارية، ومشاركة قصص النجاح والإنجازات التي تحققت، ورفع التوصيات التي يتقدم بها الشباب إزاء المواضيع الخاصة ببرامج ومبادرات «نافس»، بالإضافة إلى الترويج المجتمعي لجائزة «نافس» والمبادرات الإيجابية ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خطة ومبادرات مجلس نافس للشباب والتي تصب في مجملها في جانب متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الفرص الممكنة كافة، بما يعزز نجاح جهود الدولة الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص وتطوير الكفاءات المواطنة.