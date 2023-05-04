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الإمارات

محمد الشرقي يؤكد أهمية تمكين العناصر الوطنية في مختلف قطاعات العمل

محمد بن حمد لدى استقباله غنام المزروعي (وام)
5 مايو 2023 01:21

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين العناصر الوطنية في مختلف التخصصات الحيوية وقطاعات العمل، وتفعيل الشراكات ذات العلاقة لتشجيع استقطاب القطاع الخاص للكفاءات المواطنة، بما يسهم في تطوير قطاع التوطين بالدولة والارتقاء بكفاءة الكوادر الإماراتية.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، بغنّام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بحضور معالي محمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لقطاع التوطين، وتوجيهات سموه بتعزيز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين أبناء الوطن في مختلف قطاعات العمل عامة، والقطاع الخاص خاصة، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.
واطلع سموه خلال الاجتماع، على آخر الإحصائيات في برنامج «نافس» ومجموعة المزايا والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التنافسية للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.
وأشاد سموه، بالجهود الحثيثة لبرنامج نافس في دعم الكوادر المواطنة، وتشجيعها على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص عبر المبادرات الوطنية والمزايا التحفيزية التي يقدمها البرنامج.
من جانبه، توجه غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمهما الكبير لجهود ومبادرات «نافس»، مؤكداً حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على خدمة الشباب المواطنين العاملين والباحثين عن العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.   

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التوطين
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