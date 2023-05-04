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الإمارات

«الموارد البشرية والتوطين» تكرّم عمالاً

«الموارد البشرية والتوطين» تكرّم عمالاً
5 مايو 2023 01:21

دبي (وام) 

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كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عمالة مساعدة في مواقع عملهم لدى عدد من الأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، فضلاً عن تكريم عمال تقديم خدمات في مواقع عملهم لدى مراكز التسوق، وكذلك عمال تقديم الخدمات العاملين بالوزارة، وذلك في إطار الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة «يوم العمال العالمي» الذي صادف الأول من شهر مايو. 
وقال عبدالله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة، إن تكريم العمال بمختلف فئاتها يعبر عن تقديرنا لجهودهم وتفانيهم والتزامهم المستمر بأخلاقيات العمل وأداء مهام عملهم بالشكل الأمثل. وأضاف: «في يوم العمال العالمي نوجه التحية لكل العمال في الإمارات، إذ إن احتفاءنا بهم وتكريمهم ليس في يومهم فحسب، وإنما متواصل عبر الحفاظ على حقوقهم، وتوفير مقومات الحياة المستقرة لهم ضمن بيئة عمل آمنة تتواءم وأفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة».

اليوم العالمي للعمال
يوم العمال العالمي
وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
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