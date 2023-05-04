بحث تعزيز التعاون مع منغوليا في مجالات تمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي والوفد المرافق لها، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية منغوليا الصديقة بما يخدم ملف دعم وتمكين المرأة.

واستعرضت الزيارة أبرز جهود الاتحاد النسائي العام، الذي يعمل بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للنهوض بقضايا المرأة وتمكينها في دولة الإمارات وتعزيز التوازن بين الجنسين.

كما أطلعت باتناسان على مبادرات وبرامج ومشاريع الاتحاد النسائي العام، التي جاءت ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة استشراف مستقبل المرأة الإماراتية والسعي للتطوير المستمر عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصيتها، وإعداد أحدث الدراسات والخطط المبتكرة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات الموثقة والمستوفية، بما يساعدهم على إقرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسيات، ولضمان تحقيق كل ما يجعل من المرأة شريكة رئيسة مستدامة.

من جانبها، أعربت أونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي عن أعجابها الشديد بما اطلعت عليه من إنجازات نوعية حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها في ملف دعم وتمكين المرأة.

تضمن برنامج الزيارة إقامة جولة بقاعة الجوهرة ومشاغل إدارة الصناعات التراثية والحرفية وحضانة جنتي والخيمة التراثية، والتي عكست حرص الاتحاد النسائي العام على الحفاظ على تراث الدولة وثقافتها وهويتها الحضارية، حيث تم التعرف على مساهمات الاتحاد النسائي العام في خلق الفرص المتاحة للمرأة وتمكينها في الدولة.