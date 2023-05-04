«نادي دبي للصحافة» ينظّم «بودفِست 3» 16 مايو

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ينظّم نادي دبي للصحافة النسخة الثالثة من «بودفِست دبي»، بمشاركة مجموعة من أهم صناع المحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة التدوين الصوتي، لمناقشة مستقبل المحتوى الصوتي والمدى الذي وصلت إليه هذه الصناعة الرقمية في المنطقة العربية، وكذلك دور صناع المحتوى الصوتي العرب في تقديم محتوى صوتي عربي هادف، يرفع من مستوى التأثير الإيجابي للمنصات الرقمية، ويسهم في التعريف بالتجارب العربية الملهمة في مختلف المجالات.وسيجمع الحدث الذي سينعقد في 16 مايو المقبل بمقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال»- مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من أبرز صُنّاع المحتوى الصوتي العربي، إلى جانب أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، ونخبة من الإعلاميين الإماراتيين والعرب المهتمين بهذه الصناعة لتكوين صورة واضحة لما هو مطلوب القيام به خلال المرحلة المقبلة لمنح المزيد من فرص الظهور والانتشار لصناع المحتوى المتميزين.

ويأتي تنظيم «بودفِست دبي» في دورته الثالثة، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه دبي كمركز رائد للتوجهات الرقمية المستقبلية ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن قطاع البودكاست في العالم يشهد نمواً لافتاً تقدّر قيمته بالمليارات، حيث تشير توقعات شركة «ذا بيزنس ريسرتش كومباني» العالمية للدراسات، إلى بلوغ قيمة هذا القطاع الإعلامي إلى ما يزيد على 66 مليار دولار حول العالم بحلول العام 2027، وبنسبة نمو سنوية تصل إلى 26.5%.

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن «بودفست دبي» هو إحدى المبادرات التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للريادة الإعلامية لدبي، وحرصه على تأكيد دورها في مقدمة ركب التطور الرقمي العالمي، امتداداً للدور الريادي الذي أسسته دبي منذ عقود طويلة في المجال الإعلامي ، إذ تتضافر اليوم تلك الجهود بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لترسيخ دعائم هذه الريادة عبر نقاش عربي شامل غايته النهوض بمختلف قطاعات الإعلام.وقالت: بودفِست دبي يواكب نمو صناعة المحتوى الصوتي الآخذة في التطور والازدهار عالمياً.. ويبحث سبل توسيع نطاقها وتعزيز مردودها الإيجابي في المنطقة.