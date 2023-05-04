جامعة أم القيوين تنظم «صناعة المحتوى» الإعلامي

أم القيوين (وام)

شارك أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الكليات في جامعة أم القيوين في الورشة التدريبية التي نظمتها الجامعة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز قادة المستقبل للاستشارات وتنمية الموارد البشرية، حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي. وهدفت الورشة إلى تطوير المهارات الأكاديمية للكادر التدريسي في الجامعة على استخدام التقنيات الحديثة بأعلى المعايير والمواصفات في العملية التعليمية بصورة عامة وفي مجال صناعة المحتوى الإعلامي خاصة.

وأكد الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين أن استراتيجية التعليم في الجامعة مواكبة لكل ما هو جديد ومتطور ويعود بالنفع على الطالب.