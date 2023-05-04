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خلال حلقة نقاشية.. مشاركون يدعون لتنظيم توعية للمقبلين على الزواج

خلال حلقة نقاشية.. مشاركون يدعون لتنظيم توعية للمقبلين على الزواج
5 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، في حلقة نقاشية افتراضية موضوع «تحديات المقبلين على الزواج في المجتمع الإماراتي»، برئاسة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. شارك في الحلقة أعضاء اللجنة.
واستعرضت جميلة المهيري خلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمختصين والمهتمين من محامين واستشاريين وإعلاميين، محاور الحلقة وهي شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ومدى الاستفادة منها، وتكاليف الزواج، وأسباب عزوف الشباب عن الزواج، وأسباب الطلاق، وأسباب زواج المواطنين من أجانب.

لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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