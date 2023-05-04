إطلاق برنامج سفراء النبض السيبراني

أبوظبي (وام)

أطلق مجلس الأمن السيبراني والهلال الأحمر الإماراتي برنامج سفراء النبض السيبراني في خطوة تدشن اتفاق التعاون بينهما بهدف دعم رؤى قيادة دولة الإمارات المتمثلة في «نحن الإمارات 2031» لتكون الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.

ويأتي تدشين الاتفاقية انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتصبح جزءاً أصيلاً من ثقافة المجتمع الإماراتي بالتوازي مع ازدياد تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل على مستوى الأفراد والمؤسسات، واستمراراً للجهود التي يقوم بها مجلس الأمن السيبراني والعمل الدؤوب لتحصين الأسرة الإماراتية من مخاطر الهجمات الإلكترونية وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في الدولة.

وبموجب هذا التعاون، سيتم تأهيل مجموعة من الأفراد المتطوعين ليصبحوا بمثابة سفراء مؤهلين لنشر الثقافة السيبرانية على كافة شرائح المجتمع.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات «تأتي أهمية هذا البرنامج وغيره من مبادرات النبض السيبراني كونها تعزز الوعي العام بمفاهيم الأمن السيبراني، وتأثير التهديدات المشتركة سواء على الفرد، الأسرة، المؤسسات وحتى المجتمع، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيسعى إلى تفعيل دور أفراد من المجتمع وتمكينهم ليساهموا فيما بعد بالارتقاء بالمعرفة والمرونة السيبرانية عند مختلف شرائح المجتمع الإماراتي».

من جانبه، أكد حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ترحيب الهيئة بإطلاق برنامج سفراء النبض السيبراني بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في الدولة.

وقال «هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الإمارات، ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا المجال الحيوي، والذي يجد الاهتمام من أعلى المستويات في حكومة دولة الإمارات».