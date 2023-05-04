«تريندز وربدان» يؤكدان أهمية البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأكاديمية ربدان اجتماعا مشتركًا تركز حول تفعيل الشراكة البحثية والعلمية بين الجانبين، بما يعزز تكامل الأدوار بين المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحث العلمي القادر على استشراف المستقبل وفهم المجريات والأحداث الراهنة برؤى علمية.

جاء ذلك لدى زيارة الدكتور فيصل أحمد الكعبي عميد كلية الجاهزية بأكاديمية ربدان لمقر تريندز، على رأس وفد من الاكاديمية، حيث رحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بالوفد، وجرى بحضور عدد من المسؤولين والباحثين، بحث التعاون البحثي بين مراكز البحث والمؤسسات الأكاديمية، ودوره في الخروج بمحتوى علمي يفيد في تعزيز قدرات الطلاب في شتى مراحل التعليم، ولاسيما المراحل الجامعية.

وأكد الجانبان، أن البحث العلمي يشكل أساس الدراسات السياسية والأمنية والدفاعية، والدراسات المستقبلية، والمسوحات الميدانية، ولفتا الانتباه إلى أن تعاون مراكز البحوث والمؤسسات التعليمية من شأنه إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والمواد البحثية لدى الجانبين بما يعزز المعرفة ويوسع نطاقها.

كما تم استعراض أهمية التدريب للإسهام في رفع كفاءة الطلاب والباحثين والأفراد المنتسبين إلى المرافق الأكاديمية، وتأكيد أهمية تبادل الخبرات والمخرجات البحثية للباحثين بوصفها عنصرًا داعمًا.