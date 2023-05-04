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10 إرشادات لحماية المنزل من حرائق الأجهزة الكهربائية خلال الصيف

10 إرشادات لحماية المنزل من حرائق الأجهزة الكهربائية خلال الصيف
5 مايو 2023 01:21

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
دعت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة الأهالي للتأكد من سلامة التوصيلات والتمديدات الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فترة الصيف، لتفادي حرائق الأجهزة الكهربائية التي تكثر خلال هذه الفترة من العام، واتباع الإرشادات الوقائية التي تحافظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم.
وتبذل الجهات والمؤسسات المعنية جهود حثيثة تقوم لرفع مستوى وعي أفراد المجتمع، كما تقوم بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمواقع الإلكترونية، في سبيل تقديم أفضل أنواع السلع والمنتجات من الأجهزة الكهربائية الأصلية المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ومصادرة المقلد منها وبيان مخاطرها بهدف الحفاظ على سلامة الجميع. 
وقال العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة: إن اتباع الإرشادات والنصائح الوقائية المناسبة تسهم في حماية المنازل وغيرها من المواقع من خطر نشوب الحرائق المتعلقة بالأجهزة الكهربائية، وقدم أهم 10 نصائح وقائية، بداية من ضرورة فحص كافة الأجهزة الكهربائية والتحقق من قدرتها الكهربائية، والثانية أن لا تتجاوز حدود التشغيل المقررة وعدم تحميلها فوق طاقتها، الأمر الذي قد يتسبب في نشوب الحرائق، والنصيحة الثالثة تجنب توصيل أكثر عن جهاز في مكان واحد.

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وأشار إلى أن النصيحة الرابعة تكمن في أهمية التأكد من كفاءة الفيشة والأسلاك ومدى قدرتها على تحمل العمل المستمر والضغط، وأهمية تنظيف فتحات التكييف من الخارج لاستخراج العوالق من منافذ التهوية، والخامسة اختيار الأجهزة الكهربائية الأصلية المطابقة للمواصفات، والتي تتميز بالجودة والسادسة ضرورة اعتماد فنيين مختصين في مهام تنفيذ التمديدات الكهربائية.
وذكر أنه في حال عدم اتباع تلك الإرشادات المذكورة، قد تتعرض تلك الأجهزة إلى وقوع التماس كهربائي وعواقب وخسائر قد تمتد إلى الأرواح والممتلكات، نتيجة قلة خبرة الفني غير المتخصص، مشيراً إلى أن النصيحة السابعة تتمثل في حماية الأسلاك داخل أنابيب عازلة للحرارة، والثامنة ضرورة صيانة القواطع الكهربائية، والتاسعة الابتعاد عن تشغيل الأجهزة لفترات طويلة، حيث يجب تشغيلها عند الحاجة فقط، والعاشرة ضرورة تواجد طفايات الحريق والتدرب على كيفية استخدامها من قبل أصحاب المواقع إلى حين وصول رجال الإطفاء، وغيرها من الإرشادات التي تسعى أجهزة الدفاع المدني إلى بثها عبر مختلف قنوات التواصل بينها وبين الجمهور من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
وأضاف: أن الإدارة تعمل على تنفيذ الحملات المنبثقة من قبل القيادة العامة للدفاع المدني، منها حملة «وقايتكم غايتنا» للسلامة من حرائق الصيف والتي توضح شروط السلامة الوقائية من أخطار الأحمال الكهربائية وأجهزة التكييف، والتي ويجب التحذير منها خلال فترة الصيف المقبلة، والتي تعد أكثر الفترات استهلاكاً للطاقة الكهربائية.
وأكد الزعابي أن كافة الفرق المعنية بتنفيذ مهام الإطفاء وإخماد الحرائق من الكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآليات الحديثة في التدخل السريع، وغيرها من الجهات والمؤسسات المتعاونة على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف البلاغات الواردة من قبل أفراد المجتمع، بهدف التقليل من الخسائر الناجمة عنها، داعياً إلى أهمية أن يتعاون أفراد المجتمع عبر تنفيذ كافة الإرشادات والنصائح الوقائية، فهم شركاء أساسيون في الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

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