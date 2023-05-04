«أبوظبي للدفاع المدني» تدعو للتأكد من سلامة المنازل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ناشدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أفراد المجتمع ضرورة تعزيز ورفع الجانب التوعوي والثقافي لأفراد المجتمع للأخذ باشتراطات الصحة والسلامة في المنازل، داعية بضرورة التأكد من أمن وسلامة المنازل، وذلك من خلال توفير متطلبات أساسية لتعزيز الأمن والأمان والاستقرار في المنازل، والتي تضم: طفاية حريق، وبطانية حريق، وحقيبة إسعافات أولية، وجهاز إنذار حريق، وخطة الإخلاء أثناء الحريق، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في رفع مستوى الأمان ويضمن حماية الأرواح والممتلكات الخاصة.

أجهزة مقلدة

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على زيادة الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المنشآت ومصادرة السلع والمنتجات المقلدة ومنها الأجهزة الكهربائية، وذلك لخطورتها على حياة أفراد المجتمع والممتلكات، وتسعى إلى رفع مستوى وعي التاجر والمستهلك بهذا الجانب، للتحقق من مواصفات ومقاييس الأجهزة المراد شراؤها والمعروضة للبيع في مختلف المنشآت.