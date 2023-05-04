2000 فحص وتحليل أنجزها مختبر بلدية دبي المتنقل

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي أن مختبرها المتنقل لفحوص الأغذية أنجز 2.072 فحصاً وتحليلاً لعدد 518 عينة غذائية خلال موسم القرية العالمية في إمارة دبي بين أكتوبر 2022، وأبريل 2023، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بمواقع الفعاليات التي تُقام في الإمارة.

ويوظّف المختبر المتنقّل لفحوص الأغذية، أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع للبلدية، التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة، إضافةً إلى التأكّد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة.

ومن جانب آخر، أجرت بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك، حملاتٍ وجولاتٍ رقابيةٍ وتفتيشية لإحدى عيّنات من المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها خلال رمضان، كجزءٍ رئيسي من مهامها في الرقابة المستمرة وإجراء التحليلات والفحوص.