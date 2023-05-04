الجمعة 5 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2000 فحص وتحليل أنجزها مختبر بلدية دبي المتنقل

فحص المنتجات الغذائية بمواقع الفعاليات (من المصدر)
5 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة صمّام الأمن والأمان ومصدر الفخر والاعتزاز

أعلنت بلدية دبي أن مختبرها المتنقل لفحوص الأغذية أنجز 2.072 فحصاً وتحليلاً لعدد 518 عينة غذائية خلال موسم القرية العالمية في إمارة دبي بين أكتوبر 2022، وأبريل 2023، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بمواقع الفعاليات التي تُقام في الإمارة.  
ويوظّف المختبر المتنقّل لفحوص الأغذية، أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع للبلدية، التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة، إضافةً إلى التأكّد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة.
ومن جانب آخر، أجرت بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك، حملاتٍ وجولاتٍ رقابيةٍ وتفتيشية لإحدى عيّنات من المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها خلال رمضان، كجزءٍ رئيسي من مهامها في الرقابة المستمرة وإجراء التحليلات والفحوص.

بلدية دبي
دبي
الإمارات
القرية العالمية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
نموذج من الورق للملك تشارلز وزوجته خلال التأهب لمراسم التتويج في لندن
دنيا
تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق
اليوم 13:13
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
الرياضي
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
اليوم 13:00
طحنون بن زايد
الإمارات
طحنون بن زايد: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة رمز لوحدة الوطن وقوة إرادته
اليوم 12:56
«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
الرياضي
«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©