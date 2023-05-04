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تقنيات جديدة ومتطورة لعلاج الأورام في الإمارات

تقنيات جديدة ومتطورة لعلاج الأورام في الإمارات
5 مايو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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يقدم مركز فاطمة بنت مبارك التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تقنيات متطورة وسباقة لتقديم رعاية عالمية المستوى في علاج أمراض الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقدم المركز علاج «إيثوس» الإشعاعي التكيفي، التقنية المتطورة لعلاج الأورام في دولة الإمارات. وباستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تتيح هذه التقنية العلاجية لفريق التصوير الشعاعي الطبي تعديل الخطة العلاجية للمريض بشكل مباشر بناءً على التغييرات اليومية في حالته الصحية البدنية. ومن المعروف أن تعديل العلاج بهذا الشكل المتطور كان من بين المستحيلات فيما سبق، حيث تقلل هذه العملية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لتعديل العلاج (تتراوح مدة الجلسات بين 25  و30 دقيقة)، وتحد من التعرض للإشعاع مقارنة بالعلاجات التقليدية. وبينما تعتبر هذه التقنية مناسبة لجميع الأورام، يجري استخدامها حالياً بشكل رئيس لعلاج أورام الحوض والبطن والمثانة والبروستات.
ويقدم المركز أيضاً علاج الانصمام الراديوي (علاج الانصمام الإشعاعي عبر الشرايين باستخدام الإيتريوم -90)، وهو إجراء علاجي مستهدف بأدنى حدود التدخل يستخدم الجسيمات المشعة لتدمير خلايا الأورام في الكبد. وينطوي هذا الإجراء على حقن حبيبات مجهرية صغيرة ضمن الأوعية التي تنقل الدم إلى الورم في الكبد.
علاج مفيد 
تُصدر الحُبيبات المجهرية الخاصة بعلاج الانصمام الراديوي إشعاعات تستهدف الخلايا الخبيثة بينما تحافظ على أنسجة الكبد السليمة. ويعتبر هذا العلاج مفيداً للمرضى المصابين بأورام الكبد التي انتشرت إلى أنحاء أخرى من الجسم، إذ يساعد في تقليص حجم الأورام التي قد تكون غير قابلة للعلاج بطريقة أخرى وتخفيف الأعراض مثل الألم والتعب. ويعتبر علاج الانصمام الراديوي آمناً وفعالاً بين مجموعة مختارة من المرضى المصابين بأورام الكبد، إذ يحسن من جودة حياتهم ومعدلات شفائهم من المرض.
وقال الدكتور ستيفن غروبماير، رئيس معهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يستعد مركز فاطمة بنت مبارك لإرساء معايير جديدة للتميز السريري في رعاية أمراض الأورام، وتحقيق إنجاز آخر يدعم رؤية مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ورسالته الرامية لتقديم الرعاية لأكثر الحالات الصحية تعقيداً وفقاً لحالة كل مريض، ليكون أفضل وجهة لتلقي الرعاية الصحية». 
ويحتضن مركز فاطمة بنت مبارك أيضاً روبوت العلاج الكيميائي، الذي يستفيد من عملية تركيب مؤتمتة لضمان سلامة مقدم الرعاية والمريض، وتحضير الجرعات الخطرة بسهولة ودقة تامة. ويقدم هذا الروبوت العديد من الفوائد بما يشمل تعزيز سلامة المريض ومقدم الرعاية، وكفاءة الخدمات الصيدلانية، وتقليص التكاليف التشغيلية، ودعم ثقة كوادر التمريض، وتيسير الحفاظ على سجل المريض بشكل مؤتمت، وتبسيط إدارة المخزون.
وقدم المركز أيضاً عدداً من الخطط العلاجية المتقدمة التي تستخدم أكثر التقنيات وأكثرها ابتكاراً، ويحسن من فرص نجاح النتائج العلاجية للمرضى. 

الأورام
الإمارات
كليفلاند كلينك
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
كليفلاند كلينك أبوظبي
الرعاية الصحية
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