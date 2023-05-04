ينظمه «صندوق الوطن».. يوم مفتوح للإبداع والابتكار في عام الاستدامة

أبوظبي (وام)

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الحالي بمنارة السعديات بالعاصمة أبوظبي، فعاليات اليوم المفتوح حول «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة» والذي ينظمه صندوق الوطن بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، وبرعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويركز اليوم المفتوح على إبراز أهمية العلاقة بين الإبداع والابتكار والاستدامة لما فيه صالح الإنسانية بشكل عام، خاصة وأننا نحتفي بعام الاستدامة في الإمارات، إضافة إلى تحفيز طلاب المدار والجامعات والشباب بشكل عام على تفعيل قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات. وقال ياسر القرقاوي، المدير العام للصندوق، إن اليوم المفتوح يركز على تقديم تجربة صندوق الوطن وإنجازاته، إضافة إلى تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتعلق بالاستدامة، مشيراً إلى اليوم المفتوح يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الأولى كلمة افتتاحية يلقيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تتضمن رؤية شاملة حول دور صندوق الوطن في تحفيز الجميع بمجالات الإبداع والابتكار في عام الاستدامة، كما يتحدث البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وعدد من المفكرين وخبراء التكنولوجيا بالجلسة.

وأضاف القرقاوي أن صندوق الوطن حرص أيضاً على تنظيم جلسات نقاشية مفتوحة، حول سبل استدامة المشروعات الإبداعية والمبتكرة بمشاركة قامات علمية وأكاديمية بارزة، وتستعرض الجلسات أفضل الممارسات العالمية من عدة دول والتي حققت نجاحات جيدة في هذا المجال، مع استطلاع آراء المشاركين حول دور المؤسسات التعليمية والبحثية في إثراء الإبداع والابتكار وفق مبادئ الاستدامة.

وأوضح أن اليوم المفتوح يضم كذلك معرضاً متخصصاً يحتوي إنجازات طلبة المدارس كافة من الإمارات السبع في مجالات الابتكار والإبداع.

وقال «إن صندوق الوطن بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مستمر في دعم أبنائنا وبناتنا من طلاب المدارس والجامعات في مجالات الإبداع والابتكار، إلى جانب دوره في تمكين شباب الوطن من القطاع الخاص، وإسهاماته من أجل تعزيز هويتنا الوطنية»، مشيراً إلى أن هذه المجالات التي يعمل بها صندوق الوطن، تتطابق وتتكامل مع رؤية وأهداف حكومتنا الرشيدة التي نستلهم منها كل ما نقوم به من برامج ومبادرات.

وأكد ياسر القرقاوي أن اليوم المفتوح يضم جلسات وورشات عمل متخصصة يقدمها شركاء صندوق الوطن، وتستهدف فئات محددة من الحضور، حيث تقدم الأولى شركة أبل المحدودة رؤية مهمة وملهمة حول آفاق الابتكارات التي تتيحها التقنيات الحديثة للمعلمين والمتعلمين، في حين تقدم «لايت هاوس اربيا» الورشة الثانية لأولياء الأمور والمعلمين والاختصاصيين حول كيفية اكتشاف وتشجيع المواهب الإبداعية وتفعيل طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار وإطلاق فضاءات واسعة لاستيعاب القدرات لدى الشباب.

وأعلن ياسر القرقاوي أن اليوم المفتوح سيشهد تكريم الدفعة الأولى من الفائزين في مسابقة تحدي بناء التطبيقات التي أطلقها صندوق الوطن، وشارك فيها نحو 5000 من طلاب المدارس، وتأهل 203 منهم للمرحلة المتقدمة، مشيراً إلى أنه سيطلق النسخة الجديدة من برنامجه «المبرمج الإماراتي».