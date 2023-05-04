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جلسات حوارية في «متحف المستقبل»

جانب من إحدى الجلسات (من المصدر)
5 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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يستضيف متحف المستقبل سلسلة من الجلسات الحوارية حول تكنولوجيا المستقبل، يشارك خلالها نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية نحو تحقيق مستقبل أفضل، وذلك خلال شهر مايو  الجاري .
وتتناول الجلسات أحدث المستجدات والمعلومات بشأن عالم الميتافيرس والمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة  الرقمية ومستقبل الأصول الافتراضية، لطرح أفكار ومقترحات الخبراء والمختصين الملهمة على المشاركين في الجلسات.
وتشمل الجلسات جلسة تحت عنوان «كيف يستشرف الميتافيرس حقبة جديدة من نمو الأعمال والابتكار» تقدمها ساندرا حلو، الشريك المؤسس ومدير شركة ميتابوليس في 6 مايو 2023. 
ومن جانبه، يقدم الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، جلسة تحت عنوان «مستقبل التمويل، الملكية وصناعة الترفيه» في  اليوم ذاته، يناقش خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وWeb3 على طريقة التفكير وإنجاز المعاملات ومفهوم ملكية السلع المادية والرقمية، إضافةً إلى الأسلوب الاستهلاكي لمناحي الترفيه وطرق التمويل وغيرها من المحاور المهمة.

دبي
الإمارات
متحف المستقبل
تكنولوجيا المستقبل
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