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في أبوظبي.. تخريج 300 منتسب من التأهيل الشرطي

ثاني الشامسي وحسين الجنيبي وعلي اليماحي وكبار الضباط والحضور خلال الحفل (من المصدر)
5 مايو 2023 01:19

الاتحاد (أبوظبي)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بخريجي الدورة الـ39 والتي تضم 290 منتسباً، وخريجات الدورة النسائية الثامنة والتي تضم 10 منتسبات، وذلك في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين.
وشهد الحفل اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد علي خميس اليماحي، نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط.
وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة التطور، والحفاظ على المنجزات والمكاسب الحضارية، ليبقى الوطن دائماً واحة للأمن والاستقرار والازدهار والرخاء والتقدم في شتى الميادين. ولفت إلى اهتمام القيادة الشرطية بالعنصر البشري في مواجهة التحديات والتعامل معها بكفاءة واحترافية، والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ورفع مستوى مهارات وقدرات الخريجين والخريجات وتفعيل دورهم ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.
وهنأ اللواء ثاني بطي الشامسي الخريجين وأثنى على ما قدموه من مهارات عالية خلال فترة تدربيهم والتحاقهم بالدورات، وحثهم على المزيد من المثابرة والسعي المستمر في تطوير مستواهم التدريبي والعملي واكتساب مهارات جديدة، متمنياً لهم النجاح في مجال العمل.وألقى المقدم محمد سالم سويد، رئيس قسم شؤون الدارسين، كلمة الإدارة، أكد فيها سعي أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ضمن أهدافها واستراتيجيتها الفعالة إلى إعداد رجل أمن يواكب المستجدات العالمية بأحدث الأساليب التدريبية الاحترافية، بما يسهم في تعزيز رؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى استدامة الأمن والأمان.

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شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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