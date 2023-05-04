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تفاهم بين «الحرس الوطني» وشرطة أبوظبي

سالم بن غافان ومكتوم الشريفي عقب التوقيع (من المصدر)
5 مايو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت قيادة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون في المجالات الأمنية والتقنية والإدارية والتدريب، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية العامة للجانبين. وقع المذكرة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.
وقال قائد الحرس الوطني إن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير المهام الأمنية والتدريبية بين الجانبين، والاستفادة من مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأمنية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
وأكد مدير عام شرطة أبوظبي، الحرص والاهتمام على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، وتطوير سبل التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية ضمن المساعي المتواصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية المشتركة بما يعزز الريادة المؤسسية.
وبموجب المذكرة، سيجري العمل على تبادل المعرفة والخبرات في المجال القانوني والتعاون في تعزيز منظومة إدارة الحدث الأمني وتبادل الخبرات في مجال البحث والإنقاذ.

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الحرس الوطني
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