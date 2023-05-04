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شرطة دبي تُنظم فعالية توعوية في «القصيص»

شرطة دبي تُنظم فعالية توعوية في «القصيص»
5 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس الموارد البشرية ومجلس السعادة والإيجابية ومركز شرطة القصيص، فعالية توعية وفحوص واستشارات صحية للعاملين في شرطة دبي، بهدف تعزيز مفهوم الصحة والسلامة العامة والعافية في مكان العمل. وأكد العقيد عبد العظيم كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية، أن الفعالية التي تم تنظيمها في مركز شرطة القصيص، تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة والاحتفاء في الأيام العالمية، خاصة الصحية منها التي تساهم في تعزيز الصحة والسلامة العامة للموظفين، مبيناً أن هذه الفعالية تأتي أيضاً في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، والعمل على تعزيز أمنه وأمانه، وذلك عبر الحرص على الجاهزية الصحية والبدنية للموظفين للقيام بمهامهم الوظيفية المكتبية والميدانية.

دبي
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شرطة دبي
القصيص
مركز شرطة القصيص
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