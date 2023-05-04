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«مُلتقى المدربين» يناقش مُستقبل التدريب

«مُلتقى المدربين» يناقش مُستقبل التدريب
5 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون أمن المنافذ في شرطة دبي، اختتام فعاليات مُلتقى المدربين الذي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي على مدار يومين، بمشاركة 700 مدرب ومدربة من مختلف التخصصات من القطاعات كافة، والهادف إلى تعزيز التواصل بين المدربين وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات فيما بينهم، وذلك بحضور العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد أحمد مرداس، وعدد من كبار الضباط. وناقش الملتقى الذي جمع عدداً من الخبراء والمحاضرين والمتخصصين عدداً من المواضيع المهمة في مجال تطوير منظومة التدريب، وسلط الضوء على استخدام التقنيات الحديثة مثل «شات جي بي تي» في مجال التدريب، وكيفية استثمار هذه الطفرات التقنية في جانب التدريب واستشراف مُستقبل التدريب في شرطة دبي.

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