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وزير داخلية ليبيريا يزور القيادة العامة لشرطة دبي

فارني سيرليف وأحمد رفيع خلال اللقاء (من المصدر)
5 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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زار معالي فارني علي سيرليف، وزير داخلية ليبيريا، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، بحضور اللواء جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد الشيخ عبد الله محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة وعدد من الضباط.
وفي بداية اللقاء، رحب اللواء أحمد رفيع، بمعالي فارني علي سيرليف في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تبادل الخبرات ونقل التجارب في مختلف المجالات إلى المؤسسات والجهات العاملة على إنفاذ القانون والجهات الشرطية، وتعزيز العلاقات والشراكات الدولية في هذا الشأن.
واصطحب اللواء أحمد رفيع، معالي فارني علي سيرليف في جولة في القيادة العامة لشرطة دبي، استهلها بزيارة إلى إدارة الإعلام الأمني، حيث استمع إلى شرح حول منافسات بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية».

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