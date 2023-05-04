«إقامة دبي» تؤكد التعاون والعمل التكاملي لإسعاد المتعاملين

دبي (الاتحاد)

كرّمت الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ 466 من كوادرها الوظيفية ومتعاملين، لجُهودهم الفاعلة والمؤثرة في إثراء بيئة العمل من خلال ما قدموه من أفكارٍ رياديّة ومبتكرة، أسهمت في تحفيز التنافس الإيجابيّ بين الكوادر الوظيفيّة.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي السنويّ للابتكار الذي نظّمته «إقامة دُبيّ» في مكتبة محمد بن راشد، بحُضور الفريق محمد أحمد المريّ، مدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، والفئات التي تم تكريمها إلى جانب عدد كبير من الموظفين. وخلال الحفل تم تكريم كل من الملازم أول خلف راشد الغيث، رئيس قسم الابتكار، والوكيل عامر سعيد الجابري، مسؤول فرع رعاية المبدعين، لمشاريع أمنية تستهدف الحدّ من المخاطر الدوليّة وكشف المخالفين والمزوّرين، المشاركيْن في مؤتمر جنيف، لمساهمتهما بالفوز ضمن جوائز مؤتمر جنيف للاختراعات.

وقال الفريق محمد أحمد المريّ: «إنَّ الحفل السنويّ للابتكار الذي ننظمه بغرض تسليط الضوء على جُهود الكوادر البشريّة في الإدارة العامة وتكريمها على مساهماتها في مجالات العمل المختلفة في الإدارة العامة، ينطوي على العديد من الأهداف التي تنسجمُ مع توجهاتنا (إقامة دُبيّ) ومساعينا الرامية إلى تعزيز جذوة الشغف والتحفيز والمبادرة إلى الابتكار وطرح الأفكار الرياديّة، باعتبارها جُزءاً من منظومة العمل التي تستندُ إلى التعاون والعمل التكاملي بروح الفريق الواحد وتقود إلى زيادة رصيد الإدارة العامة من الإنجازات والمكتسبات النوعيّة».

وأكدَّ المري أهميّة تفعيل الطاقات، وبذل المزيد من الجُهود، وتوظيف المكتسبات والإمكانات والدعم في مسارات التطوير المستمر الذي يقود إلى تحقيق أهداف وتطلعات الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، ويُلبي طموحاتها، ويُعزز من مكانتها ودورها الرياديّ في دعم مسيرة التنميّة المستدامة، مشيداً في الوقت ذاته بالمشاركة المميزة لإقامة دبي في مؤتمر جنيف السنوي للاختراعات، وزيادة رصيدها من الجوائز العالمية.