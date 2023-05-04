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نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل إلى لندن للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز

منصور بن زايد
4 مايو 2023 21:44

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يشارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
يحضر سموه حفل الاستقبال الرسمي، الذي يقام غدًا في قصر باكنجهام، بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار الشخصيات.
كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، قد وصل مساء اليوم، إلى العاصمة البريطانية "لندن"، على رأس وفد يتألف من عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

 

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المصدر: وام
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