تفاهم بين «شؤون المواطنين» بعجمان و«برجيل»

عجمان (الاتحاد)

وقع مكتب شؤون المواطنين بعجمان وبرجيل القابضة، في مقر مستشفى عجمان التخصصي، مذكرة تفاهم، تتضمن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الإمارة، من خلال توفير عروض وخصومات حصرية لحاملي بطاقة «تستاهل»، انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما، والاستفادة من مختلف المشاركات المتعلقة بمجال الخدمات الطبية.وقع المذكرة، مريم علي المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين بعجمان، وبرونو دسوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات دبي والإمارات الشمالية لشركة برجيل القابضة، بحضور عدد من المسؤولين بين الجانبين.

وأكدت مريم المعمري، حرص مكتب شؤون المواطنين على إبرام العديد من مذكرات التعاون مع الهيئات والمؤسسات، التي تصب في خدمة المواطنين، حيث تأتي هذه المذكرة المشتركة في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين الطرفين وانطلاقاً من سعينا في دعم الرعاية الصحية للمواطنين، ونظراً لما تمتلكه برجيل القابضة من خبرات في مجال الخدمات الطبية، وما لديها من مجموعة مستشفيات مجهزة بكافة الإمكانيات لاستقبال المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية عالية المستوى.

وتنص المذكرة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ومنح حاملي بطاقة «تستاهل» خصماً يصل إلى 30% في المستشفيات التابعة لبرجيل القابضة، ومنها مستشفى عجمان التخصصي، مستشفى برجيل التخصصي دبي، مستشفى برجيل التخصصي الشارقة، مستشفى ميديور دبي، كما تقوم مرافق المستشفيات بتقديم الفحوصات وتوفير التغطية الطبية اللازمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد برونو دسوزا بالشراكة مع مكتب شؤون المواطنين، مشيراً إلى أن المستشفى بموجب هذه المذكرة، يوفر أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة ذات المعايير العالمية، التي تتميز بها منشأتنا للمواطنين، كما نحرص على أن نكون على قدر هذه الثقة بتوفير خدمات متميزة في تخصصات طبية متعددة داخل المستشفيات، وذلك في ظل وجود الخبرات الطبية والأجهزة والتقنيات العلاجية الحديثة التي تتميز بها منشأتنا.