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نائبة رئيس فيتنام تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

نائبة رئيس فيتنام تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
4 مايو 2023 14:02

 زارت معالي فوتي آنه شوان نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق، جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك ضمن زيارتها الرسمية للدولة.

وتجولت معاليها والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

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واطلعت معاليها والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة تم إهداء معاليها، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، ونسخة من كتاب "بيوت الله"، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير، إضافة إلى نسخة من كتاب" جامع الشيخ زايد الكبير: رحلة بصرية" والذي يسرد من خلال رحلة بصرية ثرية تفاصيل العمارة الإسلامية وفنونها التي تجلت في رحاب الجامع.

 

المصدر: وام
فيتنام
أبوظبي
جامع الشيخ زايد الكبير
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