محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عدداً من الطلبة المتميزين المنتسبين لمجلس الفرسان، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

وهنّأ سموه الطلبة الفائزين بجوائز محلية ودولية، كما استمع سموه منهم إلى شرح عن تجاربهم في المسابقات، وطبيعة مشاركاتهم فيها داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سموه، بدور جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في إنشاء مبادرة مجلس الفرسان، وتشجيع الطلبة والأطفال على الانتساب له دعماً لمواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالمبادرات الموجّهة لفئة الأطفال والناشئة، بما يسهم في تمكينهم مستقبلاً في بناء الوطن، ومواصلة مسيرته التنموية الشاملة.

وأعرب أعضاء مجلس الفرسان عن الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة عن سعادتهم بالاستقبال، ودعم سموه الدائم وتشجيعه لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.