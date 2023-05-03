محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني 1444هـ. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى أهداف النسخة الثامنة التي نظمتها مؤسسة غبشة خلال الشهر الفضيل، باستضافة مجموعة من المجالس النقاشية التي أُقيمت في عدد من مناطق الإمارة تحت شعار «الاستدامة.. اليوم للغد». وأشاد سموه بأهداف المنتدى ونتائجه الإيجابية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات والأنشطة الرامية إلى نشر وتعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع الوعي عبر طرح المواضيع ذات الصلة، وتوجيهات سموه بمواءمة أهدافها مع توجهات الدولة وخططها في مجال العمل المجتمعي.

وعبّر أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بدعم المبادرات المجتمعية البنّاءة التي تسهم في ترسيخ أثر إيجابي في الفرد والمجتمع.