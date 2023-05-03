سفير الدولة لدى عمّان يلتقي ولي العهد الأردني

عمان (وام)

استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية، معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل الأمير الحسين لمعالي الشيخ خليفة بن محمّد آل نهيان تحياته وتقديره إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، مثمّناً مواقفها وتعاونها الدائم مع المملكة.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توطيد العلاقات مع الأردن.