الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الدولة لدى عمّان يلتقي ولي العهد الأردني

سفير الدولة خلال لقائه ولي العهد الأردني (وام)
4 مايو 2023 01:12

عمان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة

استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية، معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ونقل الأمير الحسين لمعالي الشيخ خليفة بن محمّد آل نهيان تحياته وتقديره إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، مثمّناً مواقفها وتعاونها الدائم مع المملكة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توطيد العلاقات مع الأردن.

الإمارات
المملكة الأردنية الهاشمية
عمّان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©